Roger Federer spera che Carlos Alcaraz vinca gli Australian Open: "Sarebbe un momento incredibilmente speciale per il gioco"

L'Australian Open 2026 inizia questa domenica per il tabellone principale, e Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i principali contendenti per vincere il primo Grande Slam dell'anno. Roger Federer, ex svizzero che ha vinto sei volte l'Australian Open tra il 2004 e il 2018 (che è stato il suo ultimo Grande Slam), ha visitato l'Australian Open ed è stato intervistato su questa nuova era del tennis, definendo la rivalità tra italiano e spagnolo "meravigliosa", vedendo come "tutti cercano di tenere il passo e cercano di allontanarsi".

Tuttavia, Federer si è schierato con uno di loro per il prossimo torneo: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo compirà 23 anni a maggio e, se vincerà gli Australian Open 2026, completerebbe il "Grande Slam in carriera" (vincendo Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) a soli 22 anni.

"Alla sua giovane età, completare il Grande Slam di carriera sarebbe una follia. Vediamo se questa settimana riesce a fare il pazzo. Spero che lo faccia, perché per il gioco sarebbe un momento incredibilmente speciale."

Federer vinse il suo primo Grande Slam a 21 anni (Wimbledon 2003) ma completò il Grande Slam in carriera solo nel 2009, quando vinse il suo unico Roland Garros, all'età di 27 anni.

Rafa Nadal rimane il più giovane giocatore ad aver completato il Grande Slam in carriera nell'era open, quando ha vinto gli US Open nel 2010. Aveva 24 anni all'epoca (Nadal vinse il suo primo Grande Slam, Roland Garros 2005, all'età di 19 anni e 3 giorni.

Jannik Sinner aveva 22 anni quando ha vinto il suo primo Grande Slam, gli Australian Open 2024. Compirà 25 anni ad agosto, il che significa che potrebbe vincere il Roland Garros, il suo unico Grande Slam che manca, prima di allora...