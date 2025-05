Ruben Amorim parla del suo futuro dopo il fiasco dell'Europa League

HQ

Il Manchester United ha concluso la sua peggior stagione di sempre, finendo più in basso che mai in Premier League. Un titolo di Europa League sarebbe stato più un'illusione che una conclusione logica della stagione, ma avrebbe sollevato il morale dei Red Devils e iniettato una grande ricompensa di 100 milioni di sterline per rafforzare meglio la squadra, oltre a consentire loro di giocare in Champions League il prossimo anno. Ma il Tottenham Hotspur ha vinto.

Nella conferenza stampa dopo la partita di Bilbao, il Manchester United Ruben Amorim, di fronte alla pressione di una situazione rara (l'ultima volta che lo United non ha preso parte a nessuna competizione europea è stato nel 2014-15 dopo essere arrivato settimo in Premier League - ora è 16°) ha detto che non avrebbe parlato del suo futuro. Tuttavia, ha finito per dire che non vuole smettere e che è "davvero fiducioso nel mio lavoro".

"Sono sempre aperto. Se il consiglio di amministrazione e i fan pensano che non sia la persona giusta, andrò il giorno dopo senza alcuna conversazione sul risarcimento. Ma non mi arrenderò. Sono davvero fiducioso nel mio lavoro. E come vedete, non cambierò nulla nel modo in cui faccio le cose".

Secondo fonti della BBC, c'è ancora fiducia riguardo ad Amorim e il piano era, indipendentemente da come si è conclusa questa stagione, di dargli il tempo di valutare correttamente la sua squadra con l'arrivo del mercato estivo.