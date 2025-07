Rubio tiene colloqui con Wang Yi a Kuala Lumpur

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Venerdì, Marco Rubio ha incontrato Wang Yi a margine degli incontri dell'ASEAN in Malesia, in una spinta diplomatica oscurata dai nuovi dazi degli Stati Uniti che prendono di mira le economie asiatiche.



"Crediamo che i paesi del sud-est asiatico abbiano la capacità di far fronte a situazioni complesse, aderire a posizioni di principio e salvaguardare i propri interessi", ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, secondo il ministero degli Esteri cinese.

Mentre Rubio ha sottolineato l'impegno strategico di Washington nell'Indo-Pacifico, la Cina ha criticato le tariffe come unilaterali e dannose, mettendo in guardia contro quello che ha definito bullismo economico. Questa storia è ancora in fase di sviluppo, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.