Rumour: Metroid Prime 4: Beyond punta a un'uscita estiva dopo il rapporto finanziario di Nintendo

HQ

Come tutti sappiamo, Nintendo sta cercando di conquistare più fette di mercato lanciando Nintendo Switch 2 il 5 giugno, in quello che tutti gli analisti stanno già prevedendo sarà il più grande lancio di console di gioco della storia.

Oltre alla console, ci sono una serie di titoli Nintendo esclusivi in arrivo quest'anno fiscale. Abbiamo già date certe per Donkey Kong Bananza e Mario Kart World, ma altri come Leggende Pokémon: Z-A e Metroid Prime 4: Beyond devono ancora arrivare. Ma ora, grazie al recente rapporto finanziario sulla chiusura dell'anno fiscale 2025, abbiamo un indizio per restringere la finestra di rilascio di Beyond nell'attuale anno solare 2025. E tutto fa pensare alla fine di agosto.

La chiave è nel materiale supplementare al rapporto, che elenca i giochi first-party annunciati per Nintendo Switch 1 (il rapporto separa le esclusive intergenerazionali da quelle per Switch 2), e nell'immagine c'è una sfumatura tra Leggende Pokémon: Z-A e Metroid Prime 4: Beyond che deve essere sottolineata. Leggende Pokémon: Z-A è chiaramente indicato come "fine 2025", mentre Metroid Prime 4 indica solo "2025". Questo potrebbe già darci l'idea che l'avventura con Samus arriverà prima del nostro ritorno a Luminopoli.

Guardando la stampa, scopriamo che il trailer di gioco di Metroid Prime 4 Beyond è stato mostrato durante il Nintendo Direct il 27 marzo e che il precedente capitolo della serie, Metroid Prime 3: Corruption, è stato rilasciato il 27 agosto 2007. Dato che la finestra di fine estate (e l'inizio dell'anno scolastico, che sono generalmente date di uscita principali per i titoli principali) è piuttosto vuota al momento (con l'annuncio del ritardo di GTA VI, non ci vorrà molto per riempirla), ci sembra che Metroid Prime 4: Beyond possa avere la sua nicchia speciale lì, soprattutto perché si tratta di una versione intergenerazionale che offrirà miglioramenti sostanziali anche su Nintendo Switch 2.

E se vuoi vedere come appare Metroid Prime 4: Beyond sulla prossima console Nintendo, non perderti il nostro gameplay catturato all'evento Paris Premiere all'inizio di aprile, che puoi trovare qui sotto.