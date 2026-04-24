Samson arriverà su PS5 e Xbox Series X/S a settembre, poiché Liquid Swords promette continui "miglioramenti significativi"

HQ

Quando Samson è stato lanciato recentemente su PC, i giocatori hanno presto notato che il gioco non era nelle condizioni migliori, cosa che abbiamo accennato nella nostra recensione dedicata. Lo sviluppatore Liquid Swords ha promesso aggiornamenti e miglioramenti, e ha persino annunciato piani per una versione console questo autunno. Ora abbiamo un'idea più chiara di quando debutteranno le edizioni PS5 e Xbox Series X/S.

Parlando con The Game Business, Christofer Sundberg, fondatore e COO di Liquid Swords, ha dichiarato che l'obiettivo è lanciare Samson su console a settembre, nel tentativo di anticipare la raffica di Grand Theft Auto VI. Il motivo per cui Samson vuole evitare GTA VI è che Liquid Swords considera il gioco un "fenomeno" e che "quando esce un GTA, è solo Natale per tutti."

Oltre a questo, Sundberg promise miglioramenti e modifiche maggiori a Samson, pur riconoscendo che il gioco era in condizioni difficili, "un po' così così " come lo descrisse lui, al momento del lancio originale. Il motivo per cui lo studio decise di lanciarlo fu perché doveva farlo, dato che "il clima degli editori era terribile."

Tuttavia, le speranze per il futuro restano presenti, poiché Sundberg considera il gioco come "una sorta di gara di resistenza." Va a spiegare: "Non ho alcuna fretta né alcun desiderio di vendere Liquid Swords a qualcuno. Preferirei vederci avere successo da soli. Abbiamo attraversato alti e bassi. Sappiamo cosa abbiamo in banca. Continueremo semplicemente a lavorare e a concentrarci, soprattutto, sul migliorare significativamente Samson. E poi creare stabilità anche per l'azienda."

Probabilmente sarà una sfida riparare i danni del lancio, ma già sono arrivati aggiornamenti costanti per il gioco con altri in arrivo, come ha confermato il recente annuncio della roadmap.