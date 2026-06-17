SanDisk sta vendendo un SSD PlayStation 5 da 8TB allo stesso prezzo di tre PS5 Pro

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Dire che la pressione su certi componenti tecnologici e hardware stia diventando ridicola è forse un po' sottovalutato. A causa di un enorme aumento della domanda da parte dei datacenter di IA, che ha portato il consumatore comune a essere messo da parte e ora in lotta per un numero esiguo di componenti precedentemente ampiamente disponibili, molti componenti tecnologici stanno vedendo prezzi alle stelle.

La cosa frustrante è che non è solo il mondo del gaming su PC a essere colpito, dato che abbiamo visto i prezzi delle console aumentare man mano che i produttori si adattano a questo clima bizzarro, mentre anche alcuni accessori aggiuntivi stanno subendo aumenti di prezzo folli.

L'ultimo esempio estremo è stato notato sul sito web di SanDisk, dove VGC ha notato che la versione da 8TB del WD_Black SN850P NVMe SSD per PS5 ora si sta vendendo a un prezzo del tutto ragionevole £2.489,00. Sì, potresti prenderti uno di questi trucchi o comprarti tre console PlayStation 5 Pro e avere ancora un po' di reddito da vantare dopo...

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Tutta questa situazione è stata sentita soprattutto dai giocatori PC che si trovano a combattere in uno scenario in cui RAM e SSD, e altri componenti, stanno diventando troppo costosi per essere mai considerati di acquistarli rispetto al prezzo di qualche anno fa. Anche il settore dei gamer su console sta notando l'impatto, con gli aumenti di prezzo già citati come esempio, ma il vero punto interessante è come Sony e Microsoft cercheranno di fissare il prezzo delle loro console di nuova generazione quando arriveranno nei prossimi anni.