Sarah Bond sulla prossima generazione di Xbox: "Ascoltiamo sempre ciò che i giocatori e i creatori vogliono"

In realtà è stato solo in estate che Microsoft ha confermato ufficialmente che una nuova console Xbox era in fase di sviluppo. Pochi giorni dopo la presentazione annuale, Sarah Bond è apparso in un video che ha rivelato che Microsoft e AMD stanno collaborando per costruire la prossima generazione di Xbox, qualcosa che i fan hanno regolarmente messo in discussione a seguito di scarse vendite di hardware, licenziamenti e aumenti di prezzo.

Indipendentemente da tutti questi problemi turbolenti, Xbox non sta lasciando il mercato delle console, almeno per la prossima generazione, cosa che Bond afferma ancora una volta in un'intervista con Variety.

"Stiamo cercando al 100% di fare cose in futuro. Abbiamo il nostro hardware di nuova generazione in fase di sviluppo. Abbiamo cercato di prototipare e progettare. Abbiamo annunciato una partnership con AMD, quindi sta arrivando. Quello che abbiamo visto qui è stata un'opportunità per innovare in un modo nuovo e per offrire ai giocatori un'altra scelta, oltre al nostro hardware di nuova generazione. Ascoltiamo sempre ciò che i giocatori e i creatori desiderano. Quando c'è domanda di innovazione, la costruiremo".

C'è una voce crescente che suggerisce che Xbox cercherà di distinguersi da PlayStation nel prossimo lotto di console offrendo un dispositivo significativamente più potente. Naturalmente, ci si aspetterebbe che un dispositivo del genere sia molto più costoso, ma non ci resta che rimanere sintonizzati per vedere quanto c'è di vero in questo, soprattutto perché si pensa che la prossima console Xbox arriverà nel 2027.