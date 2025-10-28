Sembra che Baldur's Gate III stia per diventare un titolo Play Anywhere

HQ

Una caratteristica unica per Microsoft è il servizio Play Anywhere, che ti consente di acquistare un gioco e godertelo sia su console PC che Xbox, passando liberamente da uno all'altro. Potresti iniziare la tua avventura su una Xbox Series X, giocare per un po' al lavoro sul tuo PC e poi continuare con il tuo vecchio Xbox One nella tua casa vacanze durante il fine settimana. I file di salvataggio e tutto il resto sono inclusi, così come gli obiettivi e altre funzionalità. O perché non giocare ai tuoi giochi Xbox su ROG Xbox Ally ?

Ora sembra che un'avventura molto acclamata stia per diventare un titolo Play Anywhere, ovvero Baldur's Gate III. La mente alveare di Resetera ha ancora una volta portato alla luce qualcosa, e nota che Microsoft sta attualmente commercializzando Baldur's Gate III come un titolo Play Anywhere, anche se la funzionalità non è stata annunciata.

Stasera alle 19:00 CET, è il momento del ID@Xbox Showcase (di cui abbiamo precedentemente parlato ), e sembra probabile che scopriremo di più in relazione a questo. Forse altri Play Anywhere titoli stanno per essere annunciati?

Si potrebbe sospettare che questa sia una funzionalità che Microsoft spingerà di più se le voci sulla loro prossima Xbox ibrida saranno vere, che si dice abbia sia una modalità console che una modalità PC. Con Play Anywhere, una console di questo tipo potrebbe riprodurre i titoli più vecchi meglio che mai utilizzando le versioni per PC.