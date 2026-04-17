Sonic Racing: Crossworlds ha ricevuto rinforzi da un Angry Bird

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Meno di un mese fa, Sonic Racing: Crossworlds ha accolto ospiti davvero speciali: Mega Man e Proto Man sono entrati nel gioco, insieme a un'auto ispirata a Rush e a un circuito basato sulla fortezza del Dr. Wily. Tuttavia, sapevamo già che almeno un nuovo autista sarebbe arrivato ad aprile: l'icona di Angry Birds Red.

E ora Red ha fatto il suo ingresso, e dato che è un personaggio Sega, è completamente gratuito da scaricare (proprio come gli altri driver Sega). Arriva con il film Super Roaster e ha le sue emote e suoni, oltre a tre tracce musicali:



Vai! Tema



Vai! Tema (Ultimo giro)



Tema di Angry Birds



Come previsto, c'è anche un evento chiamato Angry Birds Festival: Point Up Chance per celebrare questo evento, che termina alle 2:00 di lunedì mattina. Il presupposto dell'evento è:

"In ogni gara, i giocatori saranno divisi in tre squadre: Red, Chuck e Bomb. Competete per la vittoria in base al punteggio totale della squadra!"

Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) si unisce a Sonic Racing: Crossworlds il 30 aprile.