Sonic Racing: Crossworlds ottiene un nuovo key visual che include tutti i nuovi driver

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Ultimamente abbiamo fatto molte notizie su Sonic Racing: Crossworlds, dopo l'annuncio iniziale di Sonic Team e Sega di tre nuovi personaggi che usciranno ad aprile e maggio: Red (Angry Birds), Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) e Arle (Puyo Puyo ).

Poco dopo, hanno anche colto l'occasione per confermare che il personaggio ospite più atteso finora si sarebbe unito al gioco il 25 marzo, ovvero Mega Man. Con questo, un totale di 17 nuovi personaggi sono stati aggiunti al gioco dal suo lancio il 25 settembre, e ora Sega sembra aver ritenuto giunto il momento di aggiornare la grafica chiave del gioco per includere tutti i nuovi piloti.

Puoi darle un'occhiata qui sotto; La risoluzione è abbastanza alta da permetterti di usare questa creazione colorata come sfondo se vuoi. Supponiamo anche che possa essere aggiornato nuovamente entro la fine dell'anno, dato che secondo il sito ufficiale ci sono almeno altri tre personaggi Sega in arrivo su Sonic Racing: Crossworlds, oltre a sei personaggi ospiti di terze parti.

Vale anche la pena notare che praticamente tutti i nuovi personaggi hanno portato con sé un nuovo veicolo, aggiungendo anche musica classica Sega (inclusa l'iconica "Magical Sound Shower" di Outrun), e i personaggi ospiti di terze parti hanno portato con sé nuove tracce.