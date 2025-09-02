Squadre qualificate ed eliminate da EuroBasket 2025: Germania, Serbia, Grecia...
Ecco come stanno andando le cose nella fase a gironi di EuroBasket.
EuroBasket 2025 è al tratto finale della fase a gironi. A metà della 4ª giornata, alcune squadre si sono già qualificate per gli spareggi. Altri sono stati eliminati (due squadre in gruppi da sei sono eliminate). Tuttavia, ci sono ancora alcuni gruppi con tutto ancora in gioco.
Gli spareggi di EuroBasket iniziano questo fine settimana, sabato 6 settembre (ottavi di finale). Chi ci sarà? Queste le squadre qualificate alla mattina di martedì 2 settembre:
- Gruppo A: Lettonia, Serbia, Turchia
- Gruppo B: Finlandia, Germania, Lituania
- Gruppo C: Grecia
- Gruppo D: Polonia
Attualmente, l'unica squadra eliminata è la Repubblica Ceca, dal Gruppo A. Estonia e Portogallo lotteranno per la qualificazione al Gruppo A.
Nel Gruppo B, le cose non sembrano troppo buone per la Gran Bretagna, quindi la vera lotta sarà tra Montenegro e Svezia.
I gruppi C e D sono più aperti, a seconda dell'esito delle partite di oggi. La vincitrice di Spagna-Italia si qualificherà, ma entrambe potrebbero finire per qualificarsi oggi a seconda delle altre. E lo stato genocidio di Israele, dopo la vittoria a sorpresa sulla Francia, può qualificarsi questo pomeriggio se batte il Belgio, che, insieme all'Islanda, sembra il più probabile perdente del Gruppo D.
Martedì 2 settembre partite:
Gruppo C
- Grecia vs Bosnia-Erzegovina - 14:00 CET
- Cipro vs Georgia - 17:15 CET
- Italia vs Spagna - 20:30 CET
Gruppo D
- Belgio vs Israele - 14:00 CET
- Islanda vs Slovenia - 17:00 CET
- Francia vs Polonia - 20:30 CET