HQ

EuroBasket 2025 è al tratto finale della fase a gironi. A metà della 4ª giornata, alcune squadre si sono già qualificate per gli spareggi. Altri sono stati eliminati (due squadre in gruppi da sei sono eliminate). Tuttavia, ci sono ancora alcuni gruppi con tutto ancora in gioco.

Gli spareggi di EuroBasket iniziano questo fine settimana, sabato 6 settembre (ottavi di finale). Chi ci sarà? Queste le squadre qualificate alla mattina di martedì 2 settembre:



Gruppo A: Lettonia, Serbia, Turchia



Gruppo B: Finlandia, Germania, Lituania



Gruppo C: Grecia



Gruppo D: Polonia



Attualmente, l'unica squadra eliminata è la Repubblica Ceca, dal Gruppo A. Estonia e Portogallo lotteranno per la qualificazione al Gruppo A.

Nel Gruppo B, le cose non sembrano troppo buone per la Gran Bretagna, quindi la vera lotta sarà tra Montenegro e Svezia.

I gruppi C e D sono più aperti, a seconda dell'esito delle partite di oggi. La vincitrice di Spagna-Italia si qualificherà, ma entrambe potrebbero finire per qualificarsi oggi a seconda delle altre. E lo stato genocidio di Israele, dopo la vittoria a sorpresa sulla Francia, può qualificarsi questo pomeriggio se batte il Belgio, che, insieme all'Islanda, sembra il più probabile perdente del Gruppo D.

Martedì 2 settembre partite:

Gruppo C



Grecia vs Bosnia-Erzegovina - 14:00 CET



Cipro vs Georgia - 17:15 CET



Italia vs Spagna - 20:30 CET



Gruppo D



Belgio vs Israele - 14:00 CET



Islanda vs Slovenia - 17:00 CET



Francia vs Polonia - 20:30 CET

