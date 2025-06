HQ

Dire che i fan hanno cercato disperatamente di giocare Stellar Blade su PC è forse un eufemismo. Il gioco è già stato immensamente popolare sulla piattaforma, tanto che su Steam ha raggiunto un picco di quasi 200.000 giocatori contemporaneamente durante il fine settimana, abbastanza da renderlo uno dei titoli più popolari della piattaforma negli ultimi giorni. Questo successo si è tradotto anche in un successo commerciale e di vendite, in quanto è stato riportato dal sito sudcoreano Ruliweb che Stellar Blade è già un milione di vendite su PC.

In effetti, il successo su PC si è tradotto anche in un successo complessivo, poiché è stato affermato che Stellar Blade ha ora superato i tre milioni di copie vendute su tutte le piattaforme in cui è disponibile (ad esempio PC e PS5). Questo dimostra quanto sia popolare il progetto d'azione di Shift Up, e un chiaro indicatore del perché un sequel ha avuto il via libera e ha dato priorità così rapidamente.

Per riferimento, la versione PS5 ha impiegato circa due mesi per diventare un milione di vendite, quindi la domanda ora è dove si trova il tetto per l'edizione PC, che negli ultimi tempi è andata in punta di piedi con Dune: Awakening e Bongo Cat.