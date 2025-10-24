Stephen A. Smith collega gli arresti per gioco d'azzardo NBA all'agenda di vendetta di Trump: "Sta arrivando"

HQ

I recenti arresti di star e allenatori dell'NBA per presunte scommesse privilegiate e schemi di poker sostenuti dalla mafia hanno scatenato affermazioni audaci da parte del conduttore di ESPN Stephen A. Smith, che ora afferma che il presidente Donald Trump sta usando le azioni legali come parte di un più ampio "programma di vendetta ".

Smith ha reagito agli arresti di giovedì: 30 persone in totale, tra cui la guardia dei Miami Heat Terry Rozier, l'ex giocatore e assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers Damon Jones e l'allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, avvertendo che questo potrebbe essere solo l'inizio. " Questa è solo la punta dell'iceberg. È meglio che tutti si preparino, perché sta arrivando ", ha detto Smith.

Le accuse riguardano due grandi schemi due grandi schemi. Rozier avrebbe scambiato informazioni privilegiate per trarre profitto dalle scommesse sportive, fingendo persino un infortunio per manipolare i risultati. Altri ex giocatori NBA, tra cui Jontay Porter e Damon Jones, sono sospettati di attività simili, con le autorità che hanno esaminato sette partite tra marzo 2023 e marzo 2024.

Ti potrebbe interessare:



Allenatore e giocatore NBA arrestati per gioco d'azzardo e scommesse su mafia e finti infortuni.

Le star della mafia e dell'NBA hanno imbrogliato 7 milioni di dollari in partite di poker truccate con tavoli a raggi X e lenti a contatto che leggevano le carte segnate.



Separatamente, abbiamo anche ricevuto la notizia che Billups e Jones sarebbero stati usati come esche per celebrità da tre delle famiglie mafiose di New York (i Bonanno, i Genovese e i Gambino) per attirare vittime in partite di poker truccate. Secondo quanto riferito, queste operazioni hanno frodato i giocatori fino a 7 milioni di dollari utilizzando carte segnate, lenti a contatto speciali e persino tavoli a raggi X. Quando le vittime si sono opposte al pagamento, i pubblici ministeri sostengono che i criminali hanno impiegato intimidazioni e violenze.

L'NBA ha messo Rozier e Billups in congedo immediato e ha sottolineato il suo impegno per l'integrità. "Prendiamo queste accuse con la massima serietà e l'integrità del nostro gioco rimane la nostra massima priorità ", ha dichiarato la lega.

Gli arresti hanno anche riacceso il dibattito sul rapporto tra sport professionisti co, scommesse e politica. I commenti di Smith hanno suscitato un'immediata opposizione da parte del direttore dell'FBI Kash Patel, che ha definito l'idea che Trump abbia orchestrato gli arresti " la cosa più stupida che abbia mai sentito da qualcuno nella storia moderna".

Con i tribunali federali che dovrebbero vedere un flusso costante di imputati nelle prossime settimane, l'NBA e i suoi giocatori si trovano di fronte a un momento decisivo, mentre l'avvertimento di Smith mantiene vive le speculazioni sull'"agenda di vendetta" di Trump nello sport.