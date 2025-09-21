Steven Knight non sta scrivendo il prossimo film di James Bond pensando a nessun attore

HQ

Ora che sappiamo chi dirigerà il prossimo film di James Bond e chi scriverà il progetto, la domanda si è naturalmente spostata su chi prenderà il testimone e diventerà il prossimo 007.

Questo non è qualcosa che sembra davvero sconvolto dallo sceneggiatore Stephen Knight, che parlando di recente con BBC Radio 5 Live (grazie, RadioTimes.com), ha spiegato che sta scrivendo la sceneggiatura senza alcuna star in mente.

Quando gli è stato chiesto chi sarà il prossimo Bond, Knight ha risposto: "Non posso parlarne". Gli è stato poi chiesto se avesse scritto la sceneggiatura senza un attore in mente, al che ha risposto: "Ehm... sì".

Ha continuato a discutere del progetto aggiungendo: "È fantastico essere invitato a farlo. Non vedo l'ora di iniziare. Spero che, essendo un fan di Bond da così tanti anni, sarà impregnato in me e sarò in grado di produrre qualcosa che sia lo stesso ma diverso, e migliore, più forte e più audace".

Per quanto riguarda il fatto che dovremmo aspettarci qualcosa delPeaky Blinders talento di Knight, ha espresso: "Vedremo, vedremo... Non sai cosa succederà finché non inizi a scrivere".

Sei entusiasta per il prossimo film di 007 e chi pensi sarà scelto per interpretare James Bond?