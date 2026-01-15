"Stiamo fissando l'asticella per la prossima generazione": i giovani che debuttano agli Australian Open

HQ

L'Australian Open ha concluso il processo di qualificazione, il sorteggio è stato effettuato e, insieme a giocatori come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, molti giovani faranno il loro debutto al Grande Slam, inclusi quattro degli otto che hanno disputato le Next-Gen ATP Finals il mese scorso, una competizione riservata ai giocatori sotto i 20 anni: Nicolai Budkov Kjaer dalla Norvegia, Nishesh Basavareddy dagli USA, Rafael Jodar dalla Spagna e Learner Tien dagli USA, vincitore delle Next Gen ATP Finals.

Budkov Kjaer pensa che "stiamo fissando un buon livello per la prossima generazione. Ho visto che quattro degli otto che hanno giocato Next Gen sono passati al tabellone principale. È bello vedere noi giovani fare grandi cose sui palchi più grandi".

Secondo ATP.com, il norvegese considera Casper Ruud "una figura da fratello maggiore" e pensa che siano "forse un po' più affamati dei più anziani". Kjaer affronterà Railly Opelka al primo turno.

Rei Sakamoto, vincitrice del campionato maschile dell'Australian Open nel 2024, si è anch'essa qualificata per l'Australian Open, senza perdere un set nei tre match di qualificazione. Sakamoto affronterà Jódar al primo turno del torneo. Lo studente Tien affronterà il connazionale Marcos Giron nella prima partita.

Pensi che questi giocatori faranno una svolta nella squadra del tennis 2026?