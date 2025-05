Stiamo suonando Doom: The Dark Ages su GR Live di oggi

HQ

Le porte dell'inferno sono state aperte... almeno per alcuni. I primi utenti di Doom: The Dark Ages sono stati in grado di divertirsi e godersi il frenetico e rumoroso prequel d'azione da molto, molto presto questa mattina, il tutto prima che la comunità più ampia inizi le loro avventure dal 15 maggio.

Anche se siamo già stati in grado di raccontarvi tutto sul nostro divertente progetto di id Software in una recensione dedicata (e anche una recensione video qui sotto), e abbiamo iniziato a condividere anche alcune guide utili, più tardi oggi, torneremo allo spietato sparatutto come parte dello stream GR Live di oggi.

A partire dal consueto orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò durante l'ora di apertura di Doom: The Dark Ages tutto dalla homepage di GR Live. Assicurati di passare a guardarmi strappare e strappare mentre il Slayer ancora una volta.