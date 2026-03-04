Storia musicale di formazione Mixtape in programma a maggio

HQ

Abbiamo seguito con entusiasmo lo sviluppo del Mixtape di Beethoven & Dinosaur da quando il gioco è stato annunciato durante un Xbox Games Showcase un paio d'anni fa. In questo tempo, abbiamo visto ulteriori dettagli e abbiamo dovuto sopportare la notizia dei ritardi che recentemente l'hanno esclusa completamente dal 2025. Fortunatamente, ora abbiamo notizie molto più promettenti da condividere.

È stato confermato che Mixtape arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, tutti il 7 maggio. Tra poco più di due mesi, potrai iniziare la storia di formazione che presenta una colonna sonora profonda piena di ogni tipo di musica notevole di nomi riconoscibili.

Con questa notizia in mente, puoi anche vedere un nuovo trailer di Mixtape qui sotto per capire perché è un indie che probabilmente non vorrai perderti.