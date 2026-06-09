Street Fighter 6 ha superato i 7 milioni di copie vendute

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Proprio ieri abbiamo riportato la notizia che Monster Hunter: World aveva superato i 30 milioni di copie vendute, rendendolo il gioco più venduto di tutti i tempi di Capcom. Anche se è un'impresa straordinaria, e notando che il titolo di oggi non è affatto allo stesso livello, Capcom ha anche condiviso un aggiornamento sulle vendite di un altro dei suoi successi recenti, ovvero Street Fighter 6.

Dopo aver recentemente confermato che Tifa di Final Fantasy VII si unirà al gioco come picchiaduro, è stato anche confermato che Street Fighter 6 è ora un vendimento di sette milioni di vendite.

Non è del tutto all'altezza del recente successo delle serie Resident Evil e Monster Hunter, ma dimostra che ci sono molti fan interessati al franchise di combattimento di Capcom, con vendite senza dubbio destinate a saltare un po' più avanti quest'anno, quando il film live-action arriverà nelle sale.

Giochi ancora regolarmente Street Fighter 6 ?