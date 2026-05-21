Subnautica 2 batte record nella sua prima settimana con 4 milioni di copie vendute

HQ

Unknown Worlds, sviluppatori del recente titolo in accesso anticipato Subnautica 2, stanno festeggiando ancora una volta, avendo appena confermato che, dato che il gioco è in vendita da solo una settimana, le vendite hanno già superato i 4 milioni di copie. Questo segue la vendita di un milione di copie solo al lancio e di un secondo milione nelle successive 12 ore.

Inoltre, hanno anche confermato di aver raggiunto picchi di oltre 467.000 giocatori contemporanei su Steam, e il gioco continua a ricevere recensioni 'Molto Positive' sulla piattaforma.

"Siamo incredibilmente grati per l'accoglienza che il gioco ha ricevuto da parte dei giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Fernando Melo, produttore esecutivo di Subnautica 2. "Vedere milioni di giocatori tuffarsi in questo nuovo mondo durante l'Early Access è stato un momento incredibile per la squadra. Il feedback della community continua ad aiutarci a plasmare il futuro di Subnautica 2, e non vediamo l'ora di continuare a costruire questa esperienza insieme ai nostri giocatori."

Subnautica 2 è disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store, e anche su Xbox (console e PC) tramite Game Preview. Se vuoi saperne di più sul gioco, dai un'occhiata alla nostra recensione Early Access.