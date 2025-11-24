Tadej Pogacar nega le voci sul ritiro anticipato dopo Los Angeles: "Mi sto godendo questo sport, non ho preoccupazioni"

HQ

Tadej Pogacar ha vissuto un anno di grande successo, vincendo il Tour de France per la quarta volta, i Campionati Mondiali ed Europei, il Tour dei Monumenti delle Fiandre, Il Lombardia e Liegi-Bastogne-Liegi... Tuttavia, tutto quel lavoro pesò sul suo corpo, e quasi lasciò il Tour de France a causa di un infortunio che tenne segreto fino a mesi dopo, lasciando a volte intendere che stesse pensando al ritiro.

Tuttavia, in una recente intervista con La Gazzetta dello Sport (tramite Eurosport), il ciclista sloveno di 27 anni ha smentito le voci secondo cui avrebbe pensato di ritirarsi dopo i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: "L'idea di andare in pensione nel 2028 non è mai stata sul tavolo. Ho firmato un contratto fino al 2030, e a meno che non succeda qualcosa di folle prima di allora, lo rispetterò. Se non fossi sicuro di questo, non avrei firmato quel contratto.

"Ogni anno la squadra migliora, e mi sento sempre più parte di una famiglia. Non riesco a vedermi altrove, e se voglio continuare a correre oltre il 2030, è molto probabile che sia con gli Emirati Arabi Uniti. Ma c'è ancora molta strada da fare: sono rilassato, mi sto godendo questo sport e non ho preoccupazioni."

Tadej Pogacar vuole ottenere quante più vittorie diverse possibile

Tadej Pogacar chiarisce i dubbi sulla fine prematura della sua carriera e intende rimanere con l'UAE Team Emirates-XRG almeno fino al 2030, quando il suo contratto scadrà. L'anno prossimo potrebbe unirsi ad Anquetil, Merckx, Hinault e Induraín come gli unici ciclisti ad aver vinto il Tour de France tre volte di fila, oltre a vincere gli ultimi due Monumenti che non ha conquistato, Paris-Roubaix e Milan-San Remo... o vincere La Vuelta per la prima volta.

Se dovessi scegliere, sceglierei la più ampia varietà possibile di vittorie. Sceglierei persino questo piuttosto che vincere sette Tour. Sì, il Tour è la gara più grande, ma nelle altre gare, per vincere devi farlo contro i migliori, sempre. Ed è per questo che, per me, sono tutti allo stesso livello.