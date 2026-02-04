Telegram avverte la Spagna delle misure annunciate da Sánchez: "Condividi questo ampiamente, prima che sia troppo tardi"

HQ

Se hai seguito le ultime notizie in Spagna (in particolare riguardo all'immigrazione e al nuovo divieto sui social media), vorrai sapere che Pavel Durov si è unito alla conversazione.

Il fondatore di Telegram ha inviato un avvertimento agli utenti spagnoli, criticando le nuove misure annunciate dal Primo Ministro Pedro Sánchez che vieterebbero i social media ai minori di 16 anni e imponerebbero regolamenti più severi sulle piattaforme. In un nuovo messaggio diffuso sull'app pochi minuti fa, Durov afferma che le proposte minacciano la privacy e la libertà di parola, creando potenzialmente un precedente per una sorveglianza di massa sotto la copertura della "protezione".

Durov evidenzia diversi punti di preoccupazione: la verifica obbligatoria dell'età potrebbe erodere l'anonimato, la responsabilità personale per i dirigenti delle piattaforme potrebbe portare a un'eccessiva censura, la criminalizzazione dei rischi di amplificazione algoritmica sui contenuti controllati dallo Stato, e il monitoraggio per "odio e polarizzazione" potrebbe sopprimere le opinioni dissenzienti. "Queste non sono salvaguardie; sono passi verso il controllo totale," scrive.

Il messaggio si conclude con un appello all'azione per gli utenti spagnoli: "Restate vigili, chiedete trasparenza e lottate per i vostri diritti. Condividi ampiamente questa informazione, prima che sia troppo tardi." Finora, l'ufficio di Sánchez non ha risposto all'avvertimento pubblico di Durov. Ma solo poche ore fa, abbiamo ricevuto anche un avviso simile da Musk, che potete leggere tramite il link seguente.

Pavel Durov su Telegram:

🇪🇸 Il mio messaggio agli utenti di Telegram in Spagna ❗️

Il governo di Pedro Sánchez sta spingendo nuove e pericolose regolamentazioni che minacciano le vostre libertà su internet. Annunciate proprio ieri, queste misure potrebbero trasformare la Spagna in uno stato di sorveglianza sotto la copertura della "protezione". Ecco perché sono un campanello d'allarme per la libertà di parola e la privacy:

1. Proibizione dei social media per i minori di 16 anni con verifica obbligatoria dell'età: Non si tratta solo dei bambini: richiede alle piattaforme di utilizzare controlli rigorosi, come la necessità di documenti d'identità o biometrie.

⚠️ Pericolo: Stabilisce un precedente per tracciare l'identità di OGNI utente, erodendo l'anonimato e aprendo porte alla raccolta di dati di massa. Ciò che inizia con i minori potrebbe estendersi a tutti, soffocando il discorso aperto.

2. Responsabilità personale e penale per i dirigenti delle piattaforme: Se i contenuti "illegali, odiosi o dannosi" non vengono rimossi abbastanza rapidamente, i capi rischiano il carcere.

⚠️ Pericolo: Questo costringerà a un'eccessiva censura—le piattaforme elimineranno tutto ciò che è anche solo vagamente controverso per evitare rischi, zittendo dissenso politico, giornalismo e opinioni quotidiane. La tua voce potrebbe essere la prossima se dovesse mettere in discussione lo status quo.

3. Criminalizzazione dell'amplificazione degli algoritmi: Amplificare contenuti "dannosi" tramite algoritmi diventa un reato.

⚠️ Pericolo: I governi detteranno ciò che vedi, seppellendo le opinioni opposte e creando camere d'eco controllate dallo Stato. Esplorazione libera delle idee? Sparita—sostituita da una propaganda curata e curata.

4. Tracciamento dell'"impronta di odio e polarizzazione": Le piattaforme devono monitorare e segnalare come "alimentano la divisione".

⚠️ Pericolo: Definizioni vaghe di "odio" potrebbero etichettare le critiche al governo come divisive, portando a chiusure o multe. Questo può essere uno strumento per sopprimere l'opposizione.

Queste non sono garanzie; Sono passi verso il controllo totale. Abbiamo già visto questo manuale—governi che trasformano la "sicurezza" in arma per censurare i critici. Su Telegram, diamo priorità alla tua privacy e libertà: crittografia forte, nessuna backdoor e resistenza all'eccesso di potere.

✊ Rimani vigile, Spagna. Pretendi trasparenza e lotta per i tuoi diritti. Condividi questo ampiamente—prima che sia troppo tardi.

Cosa ne pensi di questo messaggio?