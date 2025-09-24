Tempi confermati per le partite di Alcaraz e Sinner in Giappone e Cina, e ci sono buone notizie

HQ

Sono stati resi noti gli orari degli ottavi di finale del China Open (singolare maschile). Il torneo inizia correttamente giovedì 25 settembre. Nel frattempo, gli ottavi di finale dei Japan Open sono già iniziati oggi. Queste saranno le ambientazioni per le prossime partite di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e, nonostante le enormi differenze di fuso orario tra Europa e Asia, lì sono stati assegnati orari notturni, il che significa che si svolgeranno in orari più ragionevoli in Europa.

A Tokyo, il primo turno di 32 partite si è giocato mercoledì ( Nuno Borges ha già sconfitto Yosuke Watanuki, Matteo Berrettini ha sconfitto Jaume Munar, e Daniel Altmaier ha sconfitto la settima testa di serie Denis Shapovalov.

Il resto delle partite del turno dei 32 seguirà giovedì durante le prime ore della notte, a partire dalle 4:00 CET alle 3:00 BST. La partita tra Carlos Alcaraz e Sebastián Báez sarà l'ultima ad essere giocata, a partire non prima delle 10:15 CET, 9:15 (probabilmente inizierà più tardi a seconda dell'esito del resto delle partite) di giovedì 25 settembre.

In Cina accade un caso simile: la partita di Sinner contro il croato Marin Cilic è stata programmata come ultima delle partite di giovedì, non prima delle 13:00 CET, 12:00 BST, sempre giovedì 25 settembre.