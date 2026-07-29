The Sinking City 2 presenterà una modalità Nuovo Gioco+ al lancio

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Con il lancio di The Sinking City 2 di Frogwares a circa tre settimane, lo sviluppatore ucraino ha condiviso alcune ultime informazioni su ciò che il gioco offrirà al suo debutto.

Come parte di una nuova raccolta informativa che includeva 12 minuti di gameplay che potete vedere integralmente qui sotto, Frogwares ha anche confermato che il sequel survival horror presenterà una modalità New Game+ al lancio, così i giocatori potranno rigiocare la storia con i punti perk raccolti, i vantaggi e gli oggetti per sfruttare meglio le sfide in negozio e sbloccare obiettivi e cosmetici specifici.

Altrimenti, è stato anche confermato che The Sinking City 2 supporterà infine l'HDR, ma non al debutto. Una patch gratuita post-lancio è in preparazione per garantire che la modalità visiva possa essere utilizzata in gioco, con la "base per la patch già completa", come spiegato in un comunicato stampa. La tempistica per questo aggiornamento non è stata specificata, ma ci viene detto di aspettarci "molto presto dopo il lancio."

Se non l'hai già fatto, non perderti la nostra recente anteprima di The Sinking City 2 , e per quanto riguarda quando potrai giocare da solo, il gioco verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 18 agosto.