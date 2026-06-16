There Are No Ghosts at the Grand vince il Tribeca Games Award 2026

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Recentemente, lo sviluppatore Friday Sundae è stato protagonista al Tribeca Games Festival con sede a New York, dove lo sviluppatore britannico è stato messo in evidenza e celebrato per il suo prossimo e atteso successo indie There Are No Ghosts at the Grand.

Durante lo show, il gioco è stato celebrato e ha ricevuto il Tribeca Games Award 2026, un trofeo assegnato a un titolo inedito per l'"eccellenza nella narrazione artistica." A tal fine, There Are No Ghosts at the Grand ha prevalso su 12 concorrenti, tra cui Rockbeasts, Virtue and a Sledgehammer, Forever Ago e altri.

Per celebrare questo traguardo, Friday Sundae ha condiviso un nuovo trailer del gioco, che include una grande quantità di nuovi gameplay e vede la star di Broadway Alex Brightman la protagonista, con l'attore che interpreta Chris David, il personaggio principale del controller.

Il trailer mostra altri elementi di ristrutturazione del gioco, oltre alle meccaniche soprannaturali per cacciare i fantasmi. Oltre a questo, scopriamo anche di più sulla narrazione e su come Chris David di Brightman si inserisca nel tutto più ampio.

Dai un'occhiata a tutto qui sotto e per ulteriori contenuti da There Are No Ghosts at the Grand, assicurati di leggere della sua durata e della posizione di Friday Sundae sull'IA, tutto questo in vista del lancio del gioco più avanti nel 2026.