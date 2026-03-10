Travis Kelce torna per un'altra stagione con i Kansas City Chiefs

HQ

Travis Kelce, il tight end trentaiseienne dei Kansas City Chiefs, continuerà a giocare per un'altra stagione, nonostante abbia pensato al ritiro da almeno un anno fa.

Dopo non essere riuscito a raggiungere i play-off NFL per la prima volta dal 2014, la sua ultima partita all'Arrowhead Stadium lo scorso dicembre è sembrata un addio per il leggendario giocatore, che li ha aiutati a vincere tre Super Bowl e a raggiungere altri due Super Bowl negli ultimi sei anni.

Tuttavia, è stato confermato nel podcast New Heights, condotto da suo fratello Jason, che Kelce "tornerà per la quartesima classe".

Kelce avrebbe ricevuto un'offerta annuale dal Kansas City Chiefs, del valore di 15 milioni di dollari. Altre squadre gli offrirono più soldi, ma Kelce decise di restare con la stessa squadra contro cui gioca dal 2013. E anche se la sua forma non è più quella di una volta, i Chiefs hanno anche rafforzato con l'MVP della scorsa stagione, Kenneth Walker, per i Seattle Seahawks, vincitori del Super Bowl LX.