Trent Alexander-Arnold si aspettava di avere una "reazione ostile" al suo ritorno al Liverpool

Il Real Madrid fa visita ad Anfield stasera per la 4ª giornata di Champions League contro il Liverpool, il che significa che Trent Alexander-Arnold tornerà nel luogo che ha chiamato casa per 20 anni. Il terzino destro è passato dall'essere un eroe locale a Liverpool e un caro giocatore cresciuto in casa, a un emarginato quando ha deciso di non rinnovare con il Liverpool e firmare per il Real Madrid, il club che ha sconfitto due volte il Liverpool nelle finali di Champions League (2018 e 2022).

Come reagiranno le persone quando rivedranno Trent? Lo acclameranno come ricompensa per tutti quegli anni indossando il rosso, o lo fischeranno (come hanno fatto nelle sue ultime partite della scorsa stagione)? Paul Gorst, giornalista del Liverpool Echo, ha detto che si aspetta di ricevere "un'accoglienza ostile".

"Penso che ci sia stato un bel po' di disaccordo tra i tifosi del Liverpool quando è uscito dalla panchina contro l'Arsenal a maggio. Alcune persone hanno fischiato e altre no. Penso che questa volta ci sarà molto più accordo. È probabile che ci sarà un'accoglienza ostile. Non so se tutti i tifosi saranno d'accordo, ma se scenderà in campo, probabilmente sarà un'accoglienza molto ostile per il suo ritorno", ha detto a Marca.

Un altro giornalista che segue il Liverpool, Juan Yagüe, spiega perché molti tifosi del Liverpool nutrono ancora rancore nei suoi confronti: "La mancanza di trasparenza del giocatore è stata molto impopolare. Ha fatto sembrare che la decisione non fosse stata presa, e alla sua presentazione con il Real Madrid ha detto che stava aspettando da molto tempo che ciò accadesse".

"Penso che ci sarà una divisione di opinioni, ma la maggior parte delle persone è ancora scottata da quello che è successo l'anno scorso, quindi ci saranno alcuni applausi, ma soprattutto fischi."

Resta da vedere se Trent Alexander-Arnold giocherà, ma è improbabile, dato che si sta ancora riprendendo da un infortunio e ha giocato l'ultima volta il 13 settembre, due mesi fa. Xabi Alonso potrebbe non scegliere di sottoporlo alla pressione di giocare contro i suoi compagni di squadra... chi è di più accoglie Trento a braccia aperte. "Non so dei tifosi, ma lo abbraccerò quando lo vedrò. È un amico", ha detto il giocatore del Liverpool Ryan Gravenberch.