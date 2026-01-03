Trump tiene una conferenza stampa per parlare degli attacchi degli Stati Uniti in Venezuela e della cattura di Maduro | GUARDA LIVE

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato che terrà una conferenza stampa alle 11:00 ora standard orientale (16:00 GMT / 17:00 CET) per fornire dettagli sull'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores.

L'annuncio è arrivato tramite il conto Truth Social di Trump, dove ha confermato che l'operazione è stata condotta "in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi" e ha rimosso con successo Maduro dal potere.

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolás Maduro, che è stato catturato e trasportato fuori dal paese insieme a sua moglie", ha scritto Trump.

La prossima conferenza stampa di Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida dovrebbe fornire ulteriori dettagli sull'operazione, inclusi come è stata condotta e lo status della leadership politica e militare del Venezuela. Questa è una storia in evoluzione... Nel frattempo, se siete interessati alla conferenza stampa, potete guardarla nel video qui sotto.

