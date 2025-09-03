Tutte le squadre ancora in grado di qualificarsi a EuroBasket 2025 durante l'ultima giornata

HQ

EuroBasket 2025 giunge all'ultima giornata della fase a gironi, con molte cose ancora da decidere, almeno nei gruppi A, B e C. I risultati sorprendenti delle prime quattro giornate significano che ci sono ancora otto nazioni in grado di qualificarsi all'ultimo momento e solo quattro posti rimasti.

Gli ottavi di finale dell'EuroBasket si svolgeranno sabato 6 settembre (ottavi di finale). Chi ci sarà? Queste le squadre qualificate alla mattina di mercoledì 3 settembre:



Gruppo A: Lettonia, Serbia, Turchia



Gruppo B: Finlandia, Germania, Lituania



Gruppo C: Grecia, Italia



Gruppo D: Polonia, Francia, Israele, Slovenia



Il Gruppo D è deciso: Belgio e Islanda sono state eliminate. Nel Gruppo A, la Repubblica Ceca è stata la prima squadra ad essere eliminata. Estonia e Portogallo si affrontano alle 13:45 CET, quindi la vincente della partita si qualificherà.

Nel Gruppo B le cose non si mettono troppo bene per la Gran Bretagna, avrebbe bisogno di un miracolo (vincere con 33 punti in più e solo se la Lituania batte la Svezia). Anche la Svezia avrebbe bisogno di un miracolo: avrebbe bisogno che vinca anche la Gran Bretagna. Se il Montenegro vincesse la Gran Bretagna, alle 12:30 CET, si qualificherebbe.

Il Gruppo C è il più aperto, con Bosnia ed Erzegovina, Georgia e Spagna in lotta per la qualificazione. Due passeranno e l'altro sarà eliminato, come la nazione ospitante Cipro. La Spagna si qualificherebbe se sconfiggesse la Grecia giovedì (cosa che sembra improbabile, dato il loro curriculum), o aspettandosi che la Georgia sconfigga la Bosnia.

5ª giornata di EuroBasket:

Mercoledì 3 settembre



Montenegro-Gran Bretagna: 12:30 CET



Estonia-Portogallo: 13:45 CET



Lituania-Svezia: 15:30 CET



Repubblica Ceca vs. Lettonia: 17:00 CET



Finlandia-Germania: 19:30 CET



Turchia-Serbia: 20:15 CET



Giovedì 4 settembre



Bosnia-Erzegovina-Georgia: 14:00 CET



Francia-Islanda: 14:00 CET



Israele-Slovenia: 17:00 CET



Italia-Cipro: 17:15 CET



Spagna-Grecia: 20:30 CET



Polonia vs. Belgio: 20:30

