Tyson Fury conferma che vuole affrontare Anthony Joshua il prossimo passo, "un incontro che dovrebbe durare dieci anni"

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L'ex campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury farà il suo ritorno questo sabato contro Arslanbek Makhmudov, un incontro allo stadio Tottenham Hotspur che sarà trasmesso su Netflix. Non ci sono titoli in palio in questo incontro, ma se dovesse vincere, i fan potrebbero finalmente ricevere un duello tra Fury e Anthony Joshua, un "super-combattimento tutto britannico" che è sfuggito allo sport per una generazione, come descrive la BBC.

Joshua, tuttavia, non ha confermato i piani di combattere di nuovo dopo l'incidente d'auto subito in Nigeria, in cui sono morti due dei suoi migliori amici, avvenuto pochi giorni dopo il suo incontro con Jake Paul. Fury ha detto che il suo incidente lo ha spinto a tornare a boxe perché "domani è un mistero, e dobbiamo vivere per oggi".

Parlando con i giornalisti mercoledì, Fury ha confermato che vuole combattere con Joshua la prossima volta. "Quel match doveva succedere così tante volte negli ultimi 10 anni, ma poi qualcuno ha avuto un altro incontro nel mezzo e qualcuno è stato messo KO o ferito", ha detto il trentasettenne (via ESPN).

"Il problema è che, nella boxe dei pesi massimi, tutto può andare storto, non ci sono incontri facili. E se vieni scaraventato, è finita, è finita", disse Fury. "Voglio il prossimo incontro e sono sicuro che anche AJ la pensa allo stesso modo." Tuttavia, alcuni pensano che sarebbe troppo tardi, con i pesi massimi alla fine della loro carriera (Joshua ha 36 anni).