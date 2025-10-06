Ubisoft anticipa l'aggiornamento di Valley of Memory per il secondo anniversario di Assassin's Creed Mirage

HQ

All'inizio di quest'anno, Ubisoft ha promesso un ritorno a Assassin's Creed Mirage sotto forma di nuovi contenuti per il gioco. Passiamo a questa settimana, il 6 ottobre, e stiamo per saperne di più su come sarà questo ritorno.

È stato pubblicato un teaser che rivela Valley of Memory, un nuovo aggiornamento gratuito in arrivo sul gioco che celebrerà il secondo anniversario dal suo lancio. Non sappiamo quando arriverà o esattamente cosa includerà, ma sappiamo che probabilmente riceveremo queste risposte già questo pomeriggio alle 17:00 BST/18:00 CEST, quando avverrà la rivelazione completa dell'aggiornamento.

Per un assaggio di ciò che verrà, dai un'occhiata al teaser trailer dell'aggiornamento qui sotto e, se non hai ancora provato Assassin's Creed Mirage di persona, dai un'occhiata alla nostra recensione completa del gioco.