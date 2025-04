Ubisoft condividerà i dettagliAssassin's Creed Shadows sui piani post-lancio la prossima settimana

HQ

Sappiamo già parte di ciò che Ubisoft ha in serbo per l'era post-lancio di Assassin's Creed Shadows, poiché il titano francese dei videogiochi ha precedentemente raccontato al mondo tutto sul DLC Claws of Awaji. Ma cos'altro porterà Ubisoft al gioco di ruolo d'azione ben accolto e molto venduto ?

Lo sapremo per certo molto presto, dato che Ubisoft ha annunciato che il 30 aprile presenterà e parlerà diShadows tutti i piani post-lancio. I dettagli esatti di questo devono ancora essere rivelati e confermati, ma almeno sappiamo che è già mercoledì quando le informazioni saranno condivise.

