Un altro ex nazionale spagnolo, in linea per sostituire Xabi Alonso come allenatore del Bayer Leverkusen

La scossa in panchina del Real Madrid, che ora è confermata da due delle tre parti coinvolte (il Brasile ha annunciato che Carlo Ancelotti sarà l'allenatore a giugno e il Bayer Leverkusen ha già detto addio a Xabi Alonso) avrà più ripercussioni. Una grande domanda sorge ora spontanea: chi sarà ora alla guida del club tedesco, dopo il breve ma straordinario periodo di Xabi Alonso, che ha trasformato il "Neverkusen" in un club vincitore del triplete in Germania in soli due anni.

Le voci sulla sostituzione di Alonso si concentrano su due persone: l'olandese Erik ten Hag, notoriamente esonerato dal Manchester United all'inizio di questa stagione, e un altro giovane allenatore spagnolo, che ha effettivamente giocato al fianco di Xabi Alonso nella nazionale spagnola (vincendo la Coppa del Mondo 2010 e il Campionato UEFA nel 2008 e nel 2012): Cesc Fábregas.

Dei due, il nome di Fábregas è quello che suona più forte. L'ex centrocampista di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco è uno degli allenatori più giovani del calcio europeo, con 38 anni. Fábregas si è ritirato da giocatore nel 2023 al Como, squadra di Serie A, e mesi dopo ha iniziato a lavorare come allenatore per la squadra U19, debuttando poco dopo come allenatore della squadra principale, prima ad interim, e nella stagione 2024-25 come capo allenatore. La stagione del Como è stata altalenante: decima in Serie A, con 13 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte in questa stagione. Tuttavia, una grande serie di sei vittorie consecutive è valsa a Fábregas il titolo di allenatore del mese di aprile in Serie A.

Si vocifera che Davide Ancelotti prenderà il posto di Fábregas se lascerà il Como

Secondo SkySports, Fábregas ha detto che il suo desiderio è quello di lasciare il Como, nonostante abbia firmato un contratto quadriennale l'anno scorso. E chi prenderebbe il posto di Como se Fábregas se ne andasse? Secondo Sport, uno dei candidati sarebbe Davide Ancelotti, figlio di Carlo, che è stato assistente allenatore con suo padre al Real Madrid, ma viaggerà con lui in Brasile. Un sorprendente "effetto domino" iniziato quando il Real Madrid ha iniziato a languire in questa stagione...