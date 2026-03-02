Un sospetto attacco di droni legato all'Iran colpisce una base della RAF britannica a Cipro

HQ

Un presunto attacco con droni ha colpito una base aerea britannica a Cipro durante la notte. Secondo funzionari ciprioti e britannici, il veicolo aereo senza pilota colpì RAF Akrotiri poco dopo mezzanotte, causando danni materiali limitati ma senza vittime.

Il presidente cipriotano Nikos Christodoulides ha dichiarato che il drone era un UAV di tipo Shahed e ha confermato che tutti i servizi statali sono in massima allerta. Ha sottolineato che Cipro non partecipa ad alcuna operazione militare e non intende partecipare. Due fonti hanno detto a Reuters che un secondo drone è stato intercettato prima di raggiungere il suo obiettivo.

RAF Akrotiri // Shutterstock

La base, situata all'estremità meridionale di Cipro vicino a Limassol, è una delle due aree militari sovrane britanniche mantenute dal Regno Unito sin dall'indipendenza dell'isola nel 1960. Ospita sia strutture operative che famiglie del personale in servizio. Le autorità hanno consigliato ai residenti vicini di rimanere in casa dopo l'impatto, mentre il personale non essenziale è stato temporaneamente disperso.

L'attacco è il primo attacco alla struttura dai tempi di un assalto missilistico del 1986. Domenica, il primo ministro britannico Keir Starmer ha confermato che Londra aveva accettato una richiesta statunitense di utilizzare le sue basi per operazioni difensive contro le risorse missilistiche iraniane. Al momento, i funzionari della difesa britannici affermano che le operazioni in altre strutture continuano normalmente, ma l'incidente sottolinea la crescente portata geografica del conflitto...