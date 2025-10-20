Vienna Open: date e primi rivali per Sinner, Zverev, Musetti, De Miñaur...

HQ

Jannik Sinner è il protagonista di questa settimana dell'Erste Bank Open, o Vienna Open, che inizia proprio lunedì 20 ottobre, dopo le qualificazioni, con gli ottavi di finale. L'italiano è la seconda testa di serie, insieme al tedesco n. 3 al mondo Alexander Zverev, all'australiano Alex de Miñaur, all'italiano Lorenzo Musetti (che potrebbe decidere questa settimana se qualificarsi per le ATP Finals del mese prossimo) e ai giocatori russi Karen Khachanov e Daniil Medvedev, quest'ultimo è arrivato caldo dopo aver vinto l'Almaty Open.

Sinner arriva di buon umore dopo tre vittorie al Six Kings Slam, tra cui battere Carlos Alcaraz nella finale del torneo di esibizione, prendere un enorme premio in denaro e anche prendersi la sua rivincita contro il numero 1 del mondo. Sa che un potenziale ritorno nella classifica ATP alla fine dell'anno, anche se difficile e dipendente da una debacle di Alcaraz a Parigi e/o Torino (le ATP Finals) inizia con una corsa perfetta agli Austrian Open, competizione che ha già vinto nel 2023.

Lunedì 20 ottobre, ottavi di finale del Vienna Open, si terrà un turno di 32 partite:



Luciano Darderi vs. Brandon Nakashima: 13:30 CET



Alejandro Tabilo contro Alexander Bublik: 14:40 CET



Alekander Kovacevic vs. Matteo Arnaldi: 16:00 CET



Alex de Miñaur contro Jurij Rodionov: 17:30 CET



Karen Khachanov contro Tallon Griekspoor: 20:15 CET



Martedì, Jannik Sinner affronterà il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo, con un record di vittorie/sconfitte di 12/4 per l'italiano. Lorenzo Musetti affronta Stefano Tsitsipas, Daniil Medvedev affronta Nuno Borges, Jacob Fearnley affronta Zverev e Cameron Norrie affronta la settima testa di serie Andrey Rublev.