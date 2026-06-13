Voce: Gears of War: E-Day sembra destinato a essere uno dei giochi più costosi di tutti i tempi

HQ

Ormai, la maggior parte delle persone probabilmente ha notato che il prossimo Gears of War: E-Day è spettacolare. Lo studio canadese The Coalition è, insieme allo sviluppatore britannico Playground Games (Forza Horizon 6), probabilmente il migliore nel produrre grafica spettacolare all'interno degli Xbox Game Studios - così buono, infatti, che Epic Games ha chiesto il loro aiuto per realizzare la quasi fotorealistica demo tecnologica di Unreal Engine 5 The Matrix Awakens.

Il loro ultimo gioco completamente sviluppato da loro è Gears 5 del 2019, quindi The Coalition ha davvero avuto molto tempo per lavorare su Gears of War: E-Day. Il 6 ottobre è finalmente il giorno del lancio, e poi interpreteremo il giovane Marcus Fenix e i suoi amici mentre scoppia il caos sul pianeta Sera (leggi qui la nostra enorme anteprima).

Ma... La qualità ha un prezzo. Il giornalista Tom Henderson è noto per le sue buone fonti, e nell'ultimo episodio del podcast Insider Gaming, Henderson afferma che il "budget di Gears of War è folle. Ho sentito più di 400 milioni di dollari."

Se questo è vero, significa che Gears of War: E-Day è probabilmente uno dei cinque giochi più costosi mai sviluppati, e tieni presente che il marketing è appena iniziato. Resta da vedere se riuscirà a recuperare i costi; Microsoft ha annunciato durante l'Xbox Games Showcase lo scorso fine settimana che sarà rilasciato esclusivamente per PC e Xbox Series S/X, e ha chiarito che non sarà un'esclusiva a tempo limitato.

Se però si rivelerà abbastanza buono, dovrebbe comunque portare a vendite forti e a un aumento degli abbonamenti Game Pass.