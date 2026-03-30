Wyldheart usa uno stile di gioco West March che "crea molta flessibilità" senza la "travolgenza" degli MMO

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In vista del weekend, abbiamo parlato della presentazione di Wyldheart di Wayfinder Studios, un RPG cooperativo che arriva da ex sviluppatori di Star Wars: Battlefront e che vuole rendere le serate di gioco più semplici che mai. Abbiamo seguito la presentazione e condiviso anche un'anteprima dedicata, ma abbiamo avuto anche l'opportunità di parlare con il direttore creativo e cofondatore dello studio Dennis Brännvall e con la direttrice marketing Erin Bower per saperne di più sul progetto, incluso come funzionano gli elementi multiplayer.

Su questo argomento, abbiamo chiesto informazioni sulla natura cooperativa e su come funziona il gameplay con gruppi di quattro persone, ma che in realtà supporti fino a 20 giocatori in una campagna attraverso l'implementazione di uno stato di salvataggio condiviso in stile West March.

Brännvall ci ha spiegato: "Beh, una cosa che vale la pena sottolineare è che, anche se puoi giocare quattro personaggi o giocatori contemporaneamente, è possibile... Abbiamo 20 slot per personaggi in ogni campagna, il che significa che o condividite più personaggi e in un certo senso lo fate in questo modo, ma significa anche che potete invitare fino a 20 giocatori a unirvi a quella campagna. Non puoi semplicemente giocare tutti contemporaneamente.

"Questo è molto ispirato da uno sviluppo leggermente più recente nello spazio dei giochi da tavolo chiamato stile di gioco di West March, il che significa che la programmazione può essere difficile, non tutti hanno il tempo di presentarsi alla serata gioco, specialmente se la serata è tre sere a settimana. Quindi non devi partecipare a ogni singola sessione. Il gioco, sempre, una volta che tutti sono disconnessi, lo stato di salvataggio viene caricato sul cloud, e poi, ogni volta che riavvii la campagna, il primo lo scarica, e poi continui. Quindi i suoi supporti diminuiscono e svaniscono davvero. Forse alcuni di noi giocano abbastanza spesso, mentre il nostro caro vecchio amico laggiù, troppo impegnato, può comunque unirsi e divertirsi. Quindi non c'è un tipo, se trovi equipaggiamento, ovviamente puoi condividerlo, e la nostra progressione si basa molto sulla progressione dell'equipaggiamento. Anche la progressione del personaggio influisce sul tuo livello di potere, ma puoi semplicemente dare a qualcuno una spada davvero valida, anche se magari non ha la tua stessa XP, sarà comunque utile, si spera."

Bower ha poi continuato: "Il salvataggio condiviso nel cloud è davvero ottimo se hai amici che amano fare crafting e raccolta in giochi come questi. Puoi farli accedere online, possono fare quella creazione e raccolta quando non sei disponibile, e questo significa che tutti voi potete riunirvi e buttarsi direttamente in un dungeon una volta che riuscite a mettere in funzione tutta la squadra. Quindi crea molta di quella flessibilità che si ha in giochi come gli MMO, senza la sovrapposizione di essere su un server con migliaia di persone."

Quindi forse Wyldheart è un gioco da tenere d'occhio, soprattutto se hai un gruppo di amici che amano giocare a giochi di ruolo da tavolo ma faticano a incontrarsi spesso di persona, a causa di limiti di tempo o della distanza tra i vari giocatori.

Puoi vedere la nostra intervista dedicata a Wayfinder Studios qui sotto per maggiori informazioni su Wyldheart.