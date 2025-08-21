Xabi Alonso dice che "ovviamente conta su Rodrygo", ma nessuno gli crede

HQ

Il Real Madrid ha vinto la partita d'esordio nella Liga contro l'Osasuna, grazie a un rigore di Kylian Mbappé, in una partita che ha visto il debutto di Franco Mastantuono al Bernabéu. Vinícius, Mbappé e Brahim erano nella formazione titolare e Alonso, che non ha utilizzato tutte le sostituzioni disponibili, ha scelto Mastantuono e Gonzalo García al posto di Rodrygo, che era un giocatore fisso con Ancelotti.

Con le voci di una vendita, tutti l'hanno presa come un segno che l'attaccante brasiliano non ha posto nella squadra. Tuttavia, ancora una volta, Xabi Alonso ha respinto l'idea. "Non sta succedendo niente", ha detto quando gli è stato chiesto perché non ha giocato questa settimana e ha giocato a malapena alla Coppa del Mondo per Club.

"La Coppa del Mondo per Club era un contesto diverso a causa della competizione che era. Oggi è solo una partita. Quello che conta è questa stagione e ovviamente conto su Rodrygo. È solo un gioco, non dovremmo leggere troppo lontano nel futuro. Se otterrà quei minuti tra tre mesi, sarò in grado di risponderti con più certezza. Oggi sono state solo le circostanze della partita e le mie decisioni".

Secondo i rapporti precedenti, il Real Madrid chiede circa 100 milioni di euro per il brasiliano, con molti club della Premier League presumibilmente interessati... anche se nessuno ha fatto un'offerta, per quanto ne sappiamo, e con Rodrygo che vuole ancora rimanere al club, anche se probabilmente avrà meno minuti: Brahim, Gonzalo, Mastantuono ed Endrick quando si riprenderà dall'infortunio saranno di sua competenza, con Vini e Mbappé come attaccanti principali.