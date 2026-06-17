Xbox parteciperà alla Gamescom 2026 con la campagna di Gears of War: E-Day giocabile

HQ

Molti dei maggiori attori del mondo dei videogiochi stanno iniziando a confermare la loro presenza alla Gamescom 2026. La grande convention tedesca, che si terrà ad agosto, vedrà la partecipazione di Nintendo, Ubisoft e , più recentemente, Capcom, ma ci sarà anche un altro grande nome all'evento.

Xbox ha affermato che sarà presente a Colonia per la Gamescom 2026. L'intera gamma esatta di progetti che Xbox offrirà deve ancora essere condivisa, ma ci viene detto in un comunicato stampa che la campagna di Gears of War: E-Day sarà giocabile in una certa misura.

Altrimenti, si dice che "i partecipanti saranno anche tra i primi a giocare a ciò che arriva dopo" e che "avremo altre notizie da condividere presto".

La Gamescom si terrà dal 26 al 30 agosto. Parteciperai anche tu?