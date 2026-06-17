Capcom conferma la presenza della Gamescom 2026, Onimusha e Mega Man saranno presenti

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Dopo la dissoluzione dell'E3, Gamescom è diventata di fatto il re delle convention di videogiochi, con il viaggio annuale a Colonia, in Germania, che è il luogo dove molti dei nomi più importanti si riuniscono per celebrare tutto ciò che riguarda questo settore.

A tal fine, dopo che sia Nintendo che Ubisoft hanno confermato che sarebbero stati presenti alla Gamescom 2026, ora Capcom ha seguito l'esempio e ha rivelato che sarà presente nella Hall 9 della Koelnmesse.

Per quanto riguarda ciò che Capcom porterà sul tavolo, l'editore offrirà Onimusha: Way of the Sword, Mega Man: Dual Override, Street Fighter 6 e Dragon's Dogma 2. È probabile che gli ultimi due si concentreranno particolarmente su nuovi picchiaduro (forse Tifa?) e rispettivamente sull'edizione Switch 2 del gioco e sulla nuova espansione.

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