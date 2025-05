Yann Sommer, salvatore dell'Inter e Man of the Match, è stato ingaggiato per soli 6 milioni dopo aver venduto Onana per 50

HQ

Non Raphinha, non Yamal, non Dumfries, non Lautaro: l'MVP della semifinale Inter-Barça, l'uomo della partita, si chiamava Yann Sommer, il portiere svizzero dell'Inter, che ha fatto delle parate incredibili. A 36 anni (nato nell'ottobre 1988) era ancora più vecchio di Szczęsny, che si era ritirato prima che il Barça lo chiamasse a sostituire Ter Stegen durante l'infortunio, e solo dieci mesi più giovane di Francesco Acerbi, l'autore del 3-3 al 90+3 minuto.

La sua prestazione sarà ricordata a lungo, in particolare per tre parate: una su Eric García, in un contropiede in cui l'Inter è stata completamente colta di sorpresa in un tiro a bruciapelo, una giocata che nel 90% dei casi sarebbe stata gol. Le altre due, contro Lamine Yamal, 20 anni più giovane di lui, di cui una ai supplementari a pochi minuti dal fischio finale.

Sommer potrebbe passare alla storia come uno dei portieri più sottovalutati di sempre, uno che ha giocato per 20 anni, ma è entrato davvero nell'élite solo nel 2023, quando dopo nove anni al Borussia Mönchengladbach, è stato ingaggiato dal Bayern Monaco per sei mesi in sostituzione di Manuel Neuer. In seguito è stato acquistato per soli 6.75 milioni di euro dall'Inter, dopo aver venduto Onana per 50 milioni quando l'Inter ha perso la finale di Champions League contro il Manchester City. Forse una delle migliori offerte di calcio di tutti i tempi?