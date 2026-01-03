Yuji Horii anticipa "molti annunci" per celebrare il 40° anniversario di Dragon Quest

HQ

Quando lo abbiamo incontrato al 25° Comicon Napoli, abbiamo chiesto al leggendario creatore giapponese Yuji Horii di Dragon Quest XII e di un possibile remake di Chrono Trigger. E mentre Horii-san ci ha dato speranza per entrambi, non voleva impegnarsi in una finestra di lancio o rivelazione specifica.

Ora è un nuovo anno, e nel 2026 Dragon Quest è uno dei tanti franchise che definiranno il genere e che compiranno 40 anni nei prossimi mesi, insieme a classici come Metroid, Castlevania e The Legend of Zelda. Ecco perché lo stesso Horii-san voleva stuzzicare i fan con il seguente post su X:

"Buon anno. Dragon Quest ha ora raggiunto il suo 40° anniversario. Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto per così tanto tempo e a tutto il personale che ci ha sostenuto. Siamo molto grati. Penso che potremo annunciare molte cose quest'anno. Aspettatevi con ansia. Sono andato al Tempio Zojoji per la mia visita di Capodanno. A proposito, il mio omikuji è stata una grande fortuna. Evviva!"

Dopo diverse voci, potenziali ritardi e messaggi del tipo "ci stiamo ancora lavorando sodo", i fan concorderanno che è davvero ora Square Enix di svelare il nuovo capitolo principale del classico JRPG, che è stato annunciato già nel 2021. Pensi che il messaggio di Capodanno di Horii significhi che presto sapremo di più? Nel frattempo, Dragon Quest VII: Reimagined darà il via ai festeggiamenti per l'anniversario molto presto, tra un mese.