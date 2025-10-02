Zelensky avverte che la Russia sta creando una "minaccia globale" dopo gli attacchi a Chernobyl e Zaporizhzhia

HQ

Ieri abbiamo ricevuto notizie di interruzioni di corrente a Chernobyl e Zaporizhzhia. Oggi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aumentare deliberatamente i rischi nucleari prendendo di mira le infrastrutture collegate agli impianti del Paese. Un recente attacco di droni ha causato un'interruzione di corrente nel sito dismesso di Chernobyl, sollevando preoccupazioni sui sistemi di sicurezza che proteggono il materiale radioattivo. Allo stesso tempo, il blackout nella centrale occupata di Zaporizhzhia si è protratto per giorni senza che Mosca prendesse provvedimenti per ripristinare l'energia esterna. Zelensky ha sostenuto che la Russia sta sfruttando la debole supervisione internazionale e ha avvertito che ogni impianto nucleare in Ucraina potrebbe diventare un bersaglio. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!