Zelensky esorta Trump a visitare l'Ucraina

HQ

Il presidente Volodymyr Zelensky ha esortato Donald Trump a visitare l'Ucraina, affermando che vedere la guerra in prima persona chiarirebbe "chi è l'aggressore" mentre il paese ha compiuto quattro anni dall'invasione su larga scala della Russia.

In un discorso video, Zelensky ha detto che Vladimir Putin non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi né a spezzare il popolo ucraino. Ha insistito che Kiev non avrebbe tradito i suoi cittadini in nessuna negoziazione e ha chiesto una "pace forte, dignitosa e duratura."

I leader europei hanno partecipato alle commemorazioni a Kiev, tra cui Friedrich Merz, Emmanuel Macron e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, mentre il primo ministro britannico Keir Starmer ha partecipato a colloqui a distanza.

Zelensky ha anche diffuso nuove immagini dal bunker di Kiev dove lui e il suo team sono rimasti nei primi giorni dell'invasione del 2022, ricordando come abbia rifiutato un'offerta di evacuazione e abbia invece chiesto munizioni...