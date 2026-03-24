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Zidane di nuovo in copertina di L'Équipe mentre emergono nuove voci sul suo prossimo ruolo da allenatore

Nuove voci sul prossimo ruolo di Zidane come allenatore della Nazionale francese.

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Si è dato per scontato da tempo che Zinedine Zidane ricoprirà il ruolo di allenatore della Nazionale francese dopo i Mondiali 2026, con Didier Deschamps che ha annunciato che si dimetterà qualunque cosa accada nella competizione.

E ora, con i Bleus riuniti e in allenamento per un paio di amichevoli questa settimana (Brasile e Colombia il 26 e 29 marzo), l'attenzione è tornata a Zidane, mentre nuovi pettegolezzi rivelano dettagli sull'arrivo imminente di Zidane in nazionale.

Anche il prestigioso giornale L'Équipe pubblicò il 24 marzo con una foto di Zidane in copertina:

Philippe Diallo "conosce il nome" del prossimo allenatore francese

Tutto è iniziato quando Philippe Diallo, presidente della Federazione Francese di Calcio, ha dichiarato in un'intervista a Le Figaro domenica di conoscere già il nome del successore di Deschamps. Tutti presumono che il nome inizi con una Z e che anche il cognome inizi con una Z.

Secondo RMC Sport, Zidane sta attualmente lavorando per raggiungere questo obiettivo e sta assemblando il suo staff tecnico, che potrebbe includere alcuni "membri fedeli" della nazionale francese del 1998, come Alain Boghossian, ex centrocampista che ora lavora come commentista, oltre a parlare regolarmente con Henri Emile, l'ottantaquattrenne che ha allenato la Francia tra il 1980 e il 2004.

Se Zinedine Zidane verrà annunciato come nuovo allenatore della Nazionale francese, sarà solo la sua seconda squadra come allenatore, dopo le sue due esperienze al Real Madrid, l'ultima terminata nel 2021, e la precedente esperienza al Real Madrid Castilla.

Zidane di nuovo in copertina di L'Équipe mentre emergono nuove voci sul suo prossimo ruolo da allenatore

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