Aryna Sabalenka avrebbe cambiato nuovamente le regole per una vendetta della Battaglia dei Sessi contro Kyrgios

HQ

Aryna Sabalenka ha parlato di nuovo dopo la sua sconfitta alla Battaglia dei Sessi contro Nick Kyrgios, un incontro che ha perso 6-3, 6-3 contro il suo omologo maschile, un incontro controverso che ha ricevuto dure critiche prima e dopo, nonostante non abbia mai "capito" perché le persone trovassero cose negative da dire.

"Amo la vendetta e non mi piace lasciarla così com'è", disse Sabalenka quando le fu chiesto se lo avrebbe fatto di nuovo. "Dico sempre che quando perdi stai imparando e ho imparato molto sul suo gioco. Conosco Nick meglio come giocatore e come persona e sento di sapere come giocare contro di lui. Lo rifarei. Ho bisogno di vendetta."

A Sabalenka è stato chiesto in Australia, dove la numero 1 mondiale nella WTA inizierà la sua stagione 2026 in coppia con l'amica Paula Badosa al doppio internazionale di Brisbane.

Sabalenka mantenne la sua dimensione del campo ma ebbe un altro servizio

Tuttavia, Sabalenka ha detto che la prossima volta potrebbe "inventare un formato diverso". "Prima della partita non mi ero reso conto che avrei dovuto adattarmi ed è stato un po' complicato per me. Penso che terrei tutto il campo ma prenderei due servizi. Questo avrebbe alzato molto di più il nostro livello."

La partita con Kyrgios aveva regole speciali, poiché il suo lato del campo era più piccolo del 9%, e ogni giocatore aveva un solo servizio. Quelle regole avrebbero dovuto giovare a Sabalenka, ma avere un solo servizio ciascuna ha davvero favorito Kyrgios, che aveva un servizio più potente.