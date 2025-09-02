Campioni dell'estate: club leader in Europa alla prima pausa per le Nazionali

HQ

La prima pausa internazionale della stagione inizia ora, dopo che la maggior parte dei campionati in Europa ha giocato solo due o tre giornate. È ancora troppo presto per trarre conclusioni, ma ci sono già alcuni vincitori e vinti delle partite di apertura, quelle che si sono svolte ad agosto. I "campioni dell'estate", per così dire.

Campionato

In Inghilterra, prevedibilmente, l'unica squadra con 9 punti e 3/3 vittorie è il Liverpool, campione dell'anno scorso. Ciò include già una delle partite più importanti del calendario, una vittoria casalinga contro l'Arsenal, secondo classificato dell'anno scorso.

Il Chelsea è secondo, con due vittorie e un pareggio, e cinque squadre hanno due vittorie e una sconfitta. Sorprendentemente, il Manchester City è in calo dopo aver vinto solo una partita e perso due...



Liverpool: 9 punti

Chelsea: 7 punti

Arsenal: 6 punti

Tottenham: 6 punti

Everton: 6 punti

Sunderland: 6 punti

Bournemouth: 6 punti



LaLiga

Il Real Madrid di Xabi Alonso ha iniziato alla grande, con tre vittorie, nonostante abbia preso queste partite come "pre-campionato". Solo l'Athletic Club ha vinto tutte le prime tre partite, ma è indietro nella media gol. Il Barcellona, vincitore dell'anno scorso, è inciampato a Vallecas, e l'Atlético de Madrid, che di solito finisce terzo, ha iniziato in modo orribile: una sconfitta e due pareggi... 17° su 20.



Real Madrid: 9 punti

Athletic Club: 9 punti

Villarreal: 7 punti

Barcellona: 7 punti

Espanyol: 7 punti

Getafe: 6 punti



Ligue 1

Poche sorprese in Ligue 1: il PSG non ha perso alcun punto, e finora l'unica squadra che lo eguaglia è il Lione, con tre vittorie su tre. Il Marsiglia, secondo classificato dell'anno scorso, ha vinto solo una volta, ne ha perse due. Il vincitore più recente oltre al PSG, il Lille nel 2021, è terzo.



PSG: 9 punti

Lione: 9 punti

LOSC: 7 punti

Monaco: 6 punti

Obiettivo: 6 punti

Strasburgo: 6 punti

Tolosa: 6 punti



Serie A:

Solo due partite sono state giocate in Italia prima della pausa e quattro squadre hanno ottenuto due vittorie. L'Atalanta, terza l'anno scorso, è molto indietro con due pareggi, e l'Inter è sesta con tre punti, sollevata dalla media gol finora.



Napoli: 6 punti



Juventus: 6 punti



Cremonese: 6 punti



Roma: 6 punti



Udinese: 6 punti



Bundesliga

Il Bayern Monaco vince la Bundesliga quasi ogni anno e finora non ci sono state sorprese dopo due giornate. L'unica squadra che ha conquistato la corona nel 2024, il Bayer Leverkusen, è in difficoltà (1 pareggio, 1 sconfitta) e ha appena licenziato il suo allenatore, Erik ten Hag...