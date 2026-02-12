Carlos Alcaraz fa visita ai suoi connazionali Fernando Alonso e Carlos Sainz durante i test di F1 Bahrain

HQ

Carlos Alcaraz, che si sta preparando per il suo prossimo torneo, il Qatar Open a Doha, dopo la vittoria agli Australian Open, ha fatto una deviazione verso il Bahrain, il piccolo regno insulare nel Golfo Persico dove si svolgono i test di Formula 1, per la prima volta con undici squadre che parteciperanno alla stagione F1 2026 a partire dal prossimo mese. Lì, il numero 1 del mondo ventuenne ha fatto visita ai suoi connazionali: Fernando Alonso su Aston Martin e Carlos Sainz su Williams.

Le foto dell'incontro sono state condivise dallo stesso Alcaraz e dalle squadre di F1, sapendo quanto sia popolare il tennista, specialmente tra le generazioni più giovani: qualcuno popolare come Rafa Nadal era quando ha iniziato 20 anni fa... o come Fernando Alonso era nel suo "periodo d'apice", quando vinse i suoi Campionati Mondiali di F1 nel 2005 e 2006.

Fernando Alonso, che ha il doppio dei tempi di Carlos Alcaraz, potrebbe affrontare la sua ultima stagione in Formula 1 quest'anno e spera che, con la nuova vettura costruita da Adrian Newey, possa finalmente strappare una (o più) vittorie in un Gran Premio: la sua ultima vittoria in gara risale al 2013.

Carlos Alcaraz giocherà al Qatar Open, debuttando martedì o mercoledì della prossima settimana. Jannik Sinner parteciperà al torneo, ma Novak Djokovic si è ritirato per stanchezza.