Carlos Alcaraz parla per la prima volta della rottura con l'allenatore Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz ha chiuso il 2025 di nuovo come numero 1 al mondo, ma con uno sviluppo sorprendente nella sua carriera: si è separato dal suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero, una rottura che ha profondamente colpito il manager e vincitore del Roland Garros 2003. Apparentemente si rifiutò di firmare un nuovo accordo e gli furono concesse solo 48 ore per prendersi o lasciarlo, con il dito puntato verso l'entourage di Alcazar e principalmente verso suo padre, che supervisiona la sua carriera.

Venerdì, mentre l'Australian Open sta per iniziare e Alcaraz affronterà il numero 79 del mondo Adam Walton, Alcazar ha parlato per la prima volta di Ferrero: "Era una questione interna, qualcosa tra noi, e essendo una squadra così professionale e unita, non c'è una sola mossa che non venga discussa e affrontata". Disse il ventiduenne.

"È stata una decisione reciproca. Nella vita, ci sono capitoli che devono chiudersi, e sentivamo che questo fosse il momento giusto. Sono molto grata per questi sette anni con Juan Carlos. Grazie a lui, in gran parte, sono il giocatore che sono oggi. Ho imparato moltissimo, ma abbiamo entrambi deciso di chiudere questo capitolo in modo amichevole".

Alcaraz concluse dicendo che restano amici, "abbiamo un buon rapporto, abbiamo semplicemente deciso di separarci". Il nuovo allenatore di Alcaraz, Samu López, lavora con la squadra di Ferrero da gennaio 2025 e ha già lavorato con Carlos in passato.