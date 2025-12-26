Gamereactor

Il padre di Carlos Alcaraz invia una dichiarazione concisa dopo l'intervista con Juan Carlos Ferrero

Il padre di Carlos Alcaraz venne considerato il "cattivo" nella rottura tra Alcaraz e l'allenatore Juan Carlos Ferrero.

Dopo la rottura tra Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, si è parlato molto delle ragioni dietro la rottura improvvisa, con l'allenatore che ha finalmente ammesso in interviste a Marca e RTVE che "c'erano certe cose su cui non eravamo d'accordo".

Tuttavia, sembrava chiaro che Ferrero avrebbe voluto continuare, e secondo quanto riferito gli furono concesse solo 48 ore per accettare o lasciare il nuovo contratto. "Forse si sarebbero potuti risolvere se ci fossimo seduti a parlare", disse Ferrero a Marca riguardo alle questioni del suo contratto.

È stato anche riportato che fu il campo di Alcaraz, non necessariamente il giocatore, a imporre le condizioni "inaccettabili" al contratto di Ferrero. E la persona che ha avuto la maggiore influenza sulle decisioni di carriera di Alcaraz è suo padre, anch'egli chiamato Carlos Alcaraz, che è uscito dalla narrazione come il "cattivo" della storia.

A tal proposito, Carlos Alcaraz Sr. ha rilasciato una breve dichiarazione all'agenzia di stampa EFE: "Ognuno è libero di esprimere la propria opinione in base alle proprie conoscenze."Ecco.

Alcaraz Sr. non ha dato dettagli sul contratto che lui e il suo team legale hanno offerto a Ferrero, cosa fosse incluso e, forse più crudeli, sul motivo per cui non ha offerto a Ferrero la possibilità di negoziare. La separazione ha lasciato Ferrero molto addolorato, e ha detto che non accetterà altre offerte entro qualche mese per elaborare il lutto.

Alcaraz Jr., almeno, continuerà a lavorare con qualcuno di familiare, Samuel López, che ha lavorato come assistente allenatore per Ferrero, e cercherà di mettere da parte le questioni personali per concentrarsi sulla vittoria dei tornei che non ha ancora conquistato in carriera.

