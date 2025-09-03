Come La Vuelta a España si sta trasformando in un altoparlante per il sostegno palestinese

HQ

La partecipazione di una squadra israeliana allaLa Vuelta a España, Israel-Premier Tech, ha causato grandi polemiche in Spagna, e la competizione ciclistica sta diventando un punto di ebollizione del sostegno pro-palestinese. Boicottaggi o proteste contro Israele Premier-Tech sono avvenuti anche al Giro d'Italia e al Tour de France, ma in SpagnaLa Vuelta sta raggiungendo nuove vette, e dimostrazioni attive di rifiuto a Israele e sostegno alla Palestina stanno accadendo in quasi ogni gara e stanno diventando più forti e più visibili man mano che la gara continua nella seconda settimana (è a metà strada, con mercoledì che ha l'undicesima tappa su 21 a Bilbao).

Molte delle proteste sono coordinate dalla Piattaforma per il Boicottaggio Sportivo di Israele (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, BDS ), e assicurano che sono tutti pacifisti. Il loro obiettivo principale è Israel-Premier Tech, una squadra fondata nel 2014 dall'ex ciclista israeliano Ran Margaliot che, pur non essendo legata al governo israeliano (tutte le squadre di ciclisti sono società private) è finanziata da Sylvan Adams, un uomo d'affari miliardario israelo-canadese, autoproclamatosi "Ambasciatore in generale" per Israele attraverso le sue campagne filantropiche e gli eventi culturali e sportivi, amico di Benjamin Netanyahu.

I suoi soldi hanno contribuito a rafforzare la squadra Israel-Premier Tech quando ha raggiunto l'UCI World Tour e, sebbene sia stata retrocessa nel 2022 all'UCI ProTeam (una sorta di "seconda divisione" nel ciclismo), ha ancora il diritto di competere in eventi World Tour come La Vuelta come una delle migliori squadre di quella categoria. L'influenza di Adams ha anche fatto parte delle prime tre tappe del Giro d'Italia 2018 per iniziare in Israele.

Ora, attivisti e alcuni partiti politici di sinistra in Spagna chiedono l'espulsione della squadra dalla Vuelta o che il governo spagnolo smetta di finanziare la gara. Le proteste continueranno per tutto il resto della gara.

Sempre mercoledì, il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha esposto le sue opinioni sul motivo per cui le squadre israeliane non sono state bandite da competizioni come l'Europa League (con il Maccabi Tel Aviv) mentre le squadre e gli atleti russi sono stati banditi per oltre tre anni. Pensa che gli atleti e le squadre israeliane dovrebbero essere banditi dalle competizioni internazionali?